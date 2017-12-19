Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поблагодарил специалистов пенитенциарного ведомства края за сотрудничество в ликвидации ЧС

В адрес специалистов Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю регулярно приходят благодарственные письма от жителей и руководителей различных организаций, учреждений за оказанную помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий. В свою очередь, руководство Главного управления также выражает признательность специалистам УФСИН России по Краснодарскому краю.

Так, начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин поблагодарил руководство и сотрудников ведомственной пожарной охраны УИС региона за активное сотрудничество в ликвидации ЧС и происшествий в отдалённых от пожарных частей районах края. «Мы высоко ценим помощь сотрудников пожарных частей УФСИН России по Краснодарскому краю, направленную на обеспечение безопасности жителей нашего региона, – отметил Александр Михайлович.

– Работа пожарных всегда сопряжена с риском. Они первыми протягивают руку помощи, работают в дыму и огне пожаров. Результат этой работы: спасённые жизни людей. Спасибо, что плечом к плечу ваши специалисты также обеспечивали безопасность».

Напомним, прошедшим летом во многих регионах России, в том числе и на Кубани, стояла аномальная жара. В связи с этим участились случаи возгораний на производственных и бытовых объектах. В проведении спасательных работ на объектах муниципальных образований Кубани активно участвовали пожарные части учреждений уголовно-исполнительной системы края. За 11 месяцев текущего года ведомственные пожарные расчёты УИС края 59 раз выезжали на тушение возгораний. Чаще всего к тушению пожаров привлекаются расчеты ИК-2, ИК-3, ИК-6, ЛИУ-8, МОТБ и ИК-11 которые дислоцируются в Усть-Лабинском районе и п. Ахтарском это обусловлено тем, что они расположены в непосредственной близости с большими населенными пунктами, где возникают ЧП. Сотрудничая с пенитенциарной системой края, сотрудники МЧС отмечают высокий профессионализм и организованность пожарных частей учреждений УИС.

На вооружении подразделений ведомственной противопожарной службы УФСИН России по Краснодарскому краю состоит 17 пожарных автомобилей, которые по первому сигналу в любое время суток готовы выехать на чрезвычайное происшествие. Личный состав насчитывает 88 сотрудников, имеющих специальное образование и регулярно проходящих профессиональную переподготовку повышая свой профессионализм.

Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю