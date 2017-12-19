В Краснодаре главный врач медицинского центра подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ООО «Краевой медицинский центр профэкспертиз», подозреваемого в невыплате заработной платы подчиненному работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина в период с июля по октябрь 2016 года не выплачивал заработную плату заведующей подразделением медицинского центра. Между тем, у него имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные цели организации. В результате задолженность по зарплате перед работницей составила более 120 тысяч рублей, которая на данный момент не погашена.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.