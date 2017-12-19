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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника железной дороги, который подозревается в растрате чужого имущества

Вторник, 19 декабря 2017 11:25
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего начальника Туапсинского отдела МТО – структурного подразделения Росжелдорснаба-филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, в феврале 2017 года, к начальнику Туапсинского отдела МТО, который распоряжался в соответствии с доверенностью ОАО «РЖД» вверенным ему имуществом – углем, обратился сотрудник полиции с просьбой о выделении ему на безвозмездной основе 3 тонны угля для личного использования. Не желая портить отношения с правоохранителями, а также использую свое служебное положение 58-летний начальник отдела МТО дал указание своему подчинённому передать уголь сотруднику полиции. Так, 20 февраля 2017 года с территории склада Туапсинского отдела МТО была произведена отгрузка 3 тонн угля и доставлена по месту жительства сотрудника правоохранительных органов. В следствии чего, сотрудником железной дороги был причинён ущерб ОАО «РЖД» на общую сумму 13 тысяч 400 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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