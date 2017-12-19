Самый большой в России пряничный домик построили в горах Сочи

Традиционное новогоднее сооружение-лакомство появилось в отеле «Сочи Марриотт Красная Поляна». Для изготовления необычного «пряника» понадобилось 40 килограмм сливочного масла, 62 килограмма сахара, 400 штук яиц и 80 килограмм пшеничной муки. Общий вес имбирного домика составил около тонны, высота его превысила пять метров. Внутри разместилась мини-экспозиции в стиле сказочного леса и волшебного городка, вдоль одной из стен проложена железная дорога.

- Сладкие новогодние сюрпризы для гостей мы готовим каждый год. На этот раз решили сделать это с размахом. Над созданием самого большого в стране пряничного домика трудились более 10 поваров, а все приготовления и установка происходили под контролем бренд-шефа отеля Ашвани Виаса, - сообщили представители отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна».

Двери огромного пряничного домика открыты для всех желающих. Побывать в сладкой новогодней сказке можно абсолютно бесплатно вплоть до середины января.

Ирина СИЗОВА