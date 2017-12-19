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Кубань получит около 342 млн рублей на проведение президентских выборов

Вторник, 19 декабря 2017 15:28
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Всего на проведение кампании заложено около 17,697 млрд рублей, из которых нижестоящим избирательным комиссиям будет перечислено 17,465 миллиарда (98,7%) на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.

Наибольший транш на выборы-2018 получит столичный регион — Мосгоризбирком получит на организацию и проведение предстоящих выборов порядка 575,28 млн рублей.

В Краснодарский край будет направлено около 342,7 млн рублей.

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