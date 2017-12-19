Рак в нашей жизни: диагностика и лечение

Онкологические болезни, несмотря на современное развитие медицины, до сих пор отправляют тысячи людей в больничную койку, где большая часть из них медленно умирает. Причин тому множество, но в основном все достаточно просто - слишком поздно люди начинают заботиться о своем здоровье.

Каждый думает, что даже при не самом здоровом образе жизни рак обойдет его стороной. Но ученым уже давно известно, что немалую роль в развитии онкозаболеваний играют факторы, которых мы не замечаем: наследственность, окружающая среда и прочее. В конечном итоге к врачам приходят больные, запустившие болезнь, но шансы выжить на поздней стадии - чрезвычайно малы. Именно поэтому первостепенное значение имеет диагностика, ведь если обнаружить беду в самом начале, то и лечение будет эффективным.

Так или иначе, на сегодняшний день выделены определенные группы риска – их представителям в первую очередь необходимо беспокоиться о риске оказаться жертвой «бича 21-го века». К примеру, точно известно, что чем старше человек, тем выше вероятность того, что он станет онкобольным. Стоит потратить некоторое время на то, чтобы выяснить, были ли у представителей вашего старшего поколения раковые опухоли. Это можно узнать не только через родственников, но и пройдя специальный тест в медучреждении. Если ответ будет положительным – это серьезный повод пойти на обследование. Вполне может оказаться, что первые признаки рака уже появились в вашем организме, а значит мешкать нельзя. Шансы победить болезнь сильно возрастают при раннем обнаружении опасности.

Однако на этом список не заканчивается. Если у человека ожирение, он все время курит или злоупотребляет алкоголем, то нет нужды уточнять –скорее всего, рак ему обеспечен. Несправедливость жизни заключается в том, что опухоль может появиться и у пациентов, которые и так страдают, от сахарного диабета или заболеваний желудочно-кишечного тракта. К слову, пища играет немаловажную роль в формировании раковых клеток. Особых диет не нужно, достаточно просто не налегать на жареное мясо, соль и другие не самые полезные продукты питания. Зато богатые витаминами фрукты и овощи всегда должны быть в вашем холодильнике.

Но и это не все. Риск «подхватить» рак увеличивается, если человек работает на вредном производстве или живет в неблагоприятном в экологическом плане районе. Если условия не позволяют выбрать место получше, то следует пользоваться масками, а заодно обустроить жилье так, чтобы в нем было побольше растений, очищающих воздух от вредных газов. На пользу пойдут и физкультурные занятия. В таких условиях следить за своим здоровьем необходимо еще тщательнее.

Но допустим, беда уже пришла, и у вас нашли признаки злокачественной опухоли. К сожалению, среди жителей нашей страны укоренилось устойчивое мнение, будто уровень лечения в России, и в частности, в Краснодаре оставляет желать лучшего. Это не так. Например, клинический онкологический диспансер №1 в кубанской столице обладает сертификатом европейского общества клинических онкологов (ESMO).

Кроме того, в Краснодарском крае больше пяти лет действует так называемый «Онкопатруль», который работает в отдалённых частях региона. Ведь не каждый имеет возможность приехать в краевой центр, чтобы провести осмотр. Порядка полсотни специалистов обследуют кубанцев, выявляя опасные случаи, через них прошло уже около 200 тысяч местных жителей. При этом

подозрения на рак выявлены более чем у 2,5 тыс., а предраковые заболевания – у 4,5 тыс. Достаточно веский довод в пользу потраченного на обследование дня.

Смотровой кабинет своей поликлиники необходимо посещать ежегодно (для женщин дополнительно проводится гинекологический осмотр, а для мужчин, соответственно, урологический). Это совершенно бесплатно, а сам осмотр длится 15 минут у женщин и 12 минут у мужчин – быстрее, чем путь до самой поликлиники. Заметить первые признаки болезни можно и самому. К примеру, для солнечной Кубани характерен рак кожи, так что, если вы обнаружили на своей коже пигментные пятна, родинки, подозрительные изменения – нужно обратиться к специалисту. И ни в коем случае нельзя вестись на мошеннические объявления, например, такие, в которых обещают «лечение по скайпу», врачу нужно лично осматривать пациента.

Онкология – пугающее слово, но лишь для тех, кто не обладает достаточной информацией. Достаточно лишь сделать несколько шагов, описанных здесь, и страх отступит. Главное заботиться о своем здоровье, вовремя обращаться к врачу и проходить плановые обследования.