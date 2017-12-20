Водители Почты России соревновались на трассе «Формулы 1». Победитель выиграл автомобиль

В Сочи на трассе Сочи Автодром, где проводятся гонки «Формулы 1» и другие крупные автомобильные соревнования, состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель 2017 года». Победителем стал Рамиль Садыйков, водитель филиала Почты России в Республике Удмуртия. Он завоевал главный приз – автомобиль Ford.

Финальный этап конкурса состоял из 5 заданий: «Теоретическое тестирование», «Оказание первой медицинской помощи», «Инсценировка рабочей ситуации», «Фигурное вождение», «Замена колеса». В финале приняли участие 10 победителей макрорегиональных этапов соревнования. По итогам конкурса второе место занял Андрей Борцов из УФПС Тюменской области, третье – Юрий Четвертаков, сотрудник УФПС Московской области.

«Профессия водителя занимает особое место среди других почтовых специальностей. Почтовым водителям приходится преодолевать тысячи километров, чтобы наши клиенты во всех уголках страны вовремя получали свои отправления. Ежедневно по России колесят около 17 тыс. наших автомобилей, за рулем которых сидят настоящие профессионалы своего дела. Во многом именно от их мастерства зависит скорость и качество доставки почты», – подчеркнул генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Лучший водитель 2017» Рамиль Садыйков работает в Почте России уже 16 лет, из них 10 он доставляет почту жителям Ижевска. «Эмоции переполняют! Благодарю свою семью, друзей и коллег за поддержку! – поделился после соревнования Рамиль. – Я участвую в конкурсе уже во второй раз, но в прошлый раз не смог дойти до финала. Перед этим конкурсом я много тренировался, оттачивал мастерство, и мне удалось победить».

Оценивали выступления участников профессиональное жюри, состоящее из представителей руководства Почты России и Профсоюза работников связи России, а также независимых автомобильных экспертов.

В рамках конкурса состоялся парад почтовой техники.

Учредителями и организаторами конкурса являются ФГУП «Почта России» и Профсоюз работников связи России. Конкурсы профессионального мастерства проводятся один раз в два года среди операторов почтовой связи, почтальонов, начальников почтовых отделений и водителей.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»