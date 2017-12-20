«Форум Действий» ОНФ завершил свою работу

В заключительном дне работы «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» принял участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимир Путин. Встреча началась с ознакомления с рядом проектов и основными итогами деятельности Народного фронта, которые демонстрировались на тач-панели.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов рассказал об интерактивной карте свалок. «Мы создали проект, который называется «Генеральная уборка». В нем мы следили за ходом исполнения реформы в сфере обращения с отходами, но основным элементом данного проекта стала именно карта свалок», - отметил Миронов. На вопрос Путина о том, сколько было выявлено таких объектов, Миронов ответил, что их более 15 тыс. По его словам, граждане сами наносили их на карту. Большинство из этих людей принимали участие и в субботниках, добавил Миронов.

Также президенту России представили итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», призванного объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики. Главе государства наглядно продемонстрировали «Карту убитых дорог» России, где видны регионы, которые учли замечания и пожелания своих граждан, а также регионы-аутсайдеры, в которых при многочисленных жалобах жителей на плохие дороги власти реагируют недостаточно оперативно. «Карта убитых дорог» дает наглядную информацию даже по самым отдаленным уголкам страны, позволяет экспертам ОНФ оперативно реагировать на сигналы от граждан, принимать решения и действовать», - сказал координатор проекта Александр Васильев.

Ярким и эмоциональным стало выступление координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светланы Калининой. Помимо впечатляющих итогов проекта, она рассказала о конкретных делах, которые проделали его эксперты. «Мы с помощью активистов нашей площадки сделали практически 2,8 тыс. новых дворов. Мы работали с жителями в тесном контакте: знаем каждого в лицо, и каждый знает нас по имени», - отметила Калинина.

От Краснодарского края в «Форуме» приняли участие 18 человек - эксперты и активисты ОНФ. Даниэль Башмаков, сопредседатель регионального отделения, и Светлана Бессараб, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость», выступили на мероприятии, как сомодераторы тематических площадок.

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, президент РФ, лидер ОНФ Владимир Владимирович Путин отметил, что вопрос «Цифровой экономики» - это вопрос национальной безопасности и технологической независимости, в полном смысле этого слова – нашего будущего: «Цифровая экономика - не отдельная сфера, это новая система работы государства, бизнеса, социальной сферы и жизни каждого из нас с Вами».

И это действительно так. Светлана Бессараб поделилась впечатлениями о работе на форуме: «Цифровизация всех сфер нашей жизни, на самом деле, происходит с невероятной скоростью. Еще тридцать лет назад было сложно представить, что компьютер станет персональным, телефоны беспроводными, а общение и деньги часто виртуальными. Цифровизация процессов вытесняет с рынка труда множество специалистов: диспетчеров колл-центров, служб такси, банковских служащих. Завтра на улицы наших городов выедут беспилотные автомобили, в домах будут работать умные плиты и холодильники, роботы заменят человека во многих сферах деятельности. Все это требует законодательного регулирования. Нам пора всерьёз задуматься о налогах на «роботизацию», месте человека в мире машин. Пока эксперты ОНФ предлагают разработать «Цифровой Кодекс», установить правила игры по продаже информационных данных, «биржам данных», установить, что регулятором информационных систем может быть только государство, - пояснила направления разработанных идей на площадке «Цифровая экономика» руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Все подготовленные инициативы в ходе работы 6 рабочих площадок традиционно станут базой для дальнейшей работы «фронтовиков» с Администрацией Президента и Правительством РФ.

В ходе мероприятия Владимир Путин выступил с заключительной речью, в которой высоко оценил и поддержал проводимую Народным фронтом работу. Он подчеркнул, что главное

предназначение Народного фронта – помогать людям, отстаивать правду и справедливость. «Я действительно очень рад быть сегодня вместе с вами на форуме Общероссийского народного фронта. И прежде всего, хочу поблагодарить вас за активную, плодотворную работу. Сейчас только с вашими коллегами мы обсуждали некоторые проекты, которые вы реализуете. Именно для такой совместной работы в интересах России, ее граждан мы создавали Народный фронт», - отметил Путин.

В этом году форум стал самым масштабным за всю историю ОНФ, он насчитывал более 4 тыс. участников со всей России. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты. В первый день работы форума 18 декабря работа шла на шести площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ», где собравшиеся обменивались мнениями по широкому кругу вопросов и предлагали свои решения озвученных проблем. Сегодня уже на основе прошедших дискуссий были сформулированы соответствующие предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.

Пресс-служба ОНФ