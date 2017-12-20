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Правительство выделило еще 55 млрд рублей на кредиты регионам

Среда, 20 декабря 2017 09:37
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил дополнительно выделить 55 млрд руб. на предоставление бюджетных кредитов регионам. Согласно документу, увеличение затрат обусловлено «необходимостью обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов федерации и рефинансирования долговых обязательств регионов». Проект документа был подготовлен Минфином и одобрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что несколько регионов, которые сейчас просят помощи у федерального центра, скрывали от ведомства свои бюджетные проблемы в предыдущие годы. «Такими решениями у нас грешила Марий Эл, Пензенская область, Магаданская, Новгородская области и так далее», — рассказал министр.
В ноябре на заседании правкомиссии по региональному развитию было принято решение, что в качестве дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ выделят 100 млрд руб. Максимальный объем поддержки — 8,5 млрд руб.— получит Омская область. Некоторые субъекты заявили, что выделенные суммы больше тех, что они получали в 2017 году, но и их недостаточно.

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