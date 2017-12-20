В сочинском поселке Красная Поляна начали продавать продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению программы качества «Сделано на Кубани». В магазинах ярлыки на полках с кубанской продукцией выделены зеленым цветом. В проекте участвуют местные торговцы, кафе, рестораны, а также федеральные сети и крупные брендовые магазины, передает пресс-служба краевой администрации.
«Производители и предприниматели понимают, что это выгодно. В Краснодарском крае производят много достойной продукции, которой можно в полном объеме заменить импортную», — подчеркнул глава краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.
В Сочи начали продавать продукцию под брендом «Сделано на Кубани»Среда, 20 декабря 2017 09:38
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В сочинском поселке Красная Поляна начали продавать продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению программы качества «Сделано на Кубани». В магазинах ярлыки на полках с кубанской продукцией выделены зеленым цветом. В проекте участвуют местные торговцы, кафе, рестораны, а также федеральные сети и крупные брендовые магазины, передает пресс-служба краевой администрации.
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