〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи начали продавать продукцию под брендом «Сделано на Кубани»

Среда, 20 декабря 2017 09:38
Оцените материал
(0 голосов)

В сочинском поселке Красная Поляна начали продавать продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению программы качества «Сделано на Кубани». В магазинах ярлыки на полках с кубанской продукцией выделены зеленым цветом. В проекте участвуют местные торговцы, кафе, рестораны, а также федеральные сети и крупные брендовые магазины, передает пресс-служба краевой администрации.
«Производители и предприниматели понимают, что это выгодно. В Краснодарском крае производят много достойной продукции, которой можно в полном объеме заменить импортную», — подчеркнул глава краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Прочитано 67 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Правительство выделило еще 55 млрд рублей на кредиты регионам Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.