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В Сочи незаконно вырубали деревья Национального парка

Среда, 20 декабря 2017 09:50
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По словам прокурора, дело возбудили на основании поступивших материалов управления Росприроднадзора по краю и Республике Адыгея о том, что на территории нацпарка велась несанкционированная вырубка леса.
- В результате проведенной проверки установлено, что, несмотря на наличие в министерстве природных ресурсов края сведений о включении территорий Туапсинского лесничества в границы нацпарка, в нарушение статьи "Об особо охраняемых природных территориях" были проведены аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.

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