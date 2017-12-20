В Сочи незаконно вырубали деревья Национального парка

По словам прокурора, дело возбудили на основании поступивших материалов управления Росприроднадзора по краю и Республике Адыгея о том, что на территории нацпарка велась несанкционированная вырубка леса.

- В результате проведенной проверки установлено, что, несмотря на наличие в министерстве природных ресурсов края сведений о включении территорий Туапсинского лесничества в границы нацпарка, в нарушение статьи "Об особо охраняемых природных территориях" были проведены аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.