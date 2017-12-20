Доля безналичных операций на Юге и Северном Кавказе превысила 65%

Жители и гости ЮФО и СКФО в январе-сентябре 2017 года оплатили платежными картами товары и услуги на общую сумму около 689 млрд рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество таких операций выросло на 47% и составило около 710 млн транзакций. Их доля от общего числа операций с использованием платежных карт достигла 65,5%, увеличившись на 8,5 п.п. Самые высокие показатели наблюдались в Волгоградской области и Краснодарском крае – 74% и 70,5% соответственно.



«Количество и объем безналичных операций по картам продолжают расти от квартала к кварталу, здесь Юг и Северный Кавказ не отстают от общероссийского тренда. Прежде всего, на это оказывают влияние такие факторы, как расширение инфраструктуры по приему платежных карт, укрепление доверия жителей к безналичным расчетам, повышение уровня финансовой грамотности населения, а также динамичное развитие платежной системы «Мир», – прокомментировал Александр Гостев, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.



Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО по состоянию на 1 октября этого года возросло на 33% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составило почти 217 тыс. устройств. Активнее всего POS-терминальная сеть развивалась в Чеченской Республике (рост 60%), а также Республиках Крым и Дагестан (рост 48% в обоих регионах).



Всего на 1 октября 2017 года в ЮФО и СКФО было эмитировано 31 млн платежных карт.