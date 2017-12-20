В УФСИН России по Краснодарскому краю завершилась проверка работы психологической службы

В УИС края подвели итоги проверки, проведенной куратором из Межрегионального отдела психологической работы (МОПР) ГУФСИН России по Ростовской области.

На подведении итогов проверки присутствовали начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, начальник МОПР ГУФСИН России по Ростовской области Татьяна Бакунина, заместители начальников учреждений по кадрам и воспитательной работе и сотрудники психологических лабораторий УИС Краснодарского края.

В ходе оперативного совещания были обозначены основные проблемные вопросы и обсуждены перспективные направления в деятельности воспитательной, социальной и психологической служб подразделений УФСИН края. Сотрудники колоний и следственных изоляторов получили подробные методические рекомендации по проведению воспитательной, психологической и социальной работы в учреждениях УИС.

В завершение встречи Татьяна Бакунина провела обучающее занятие с сотрудниками психологической службы края, подробно разъяснив особенности заполнения программы «Psychometric Expert», формирования отчетных документов, фиксации информации и прикрепления документов, внесения информации в служебные электронные журналы.