Почти три миллиона для сотрудников консервного завода. 43 человека получили заработную плату благодаря работе судебных приставов Красноармейского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

ЗАО «Полтавские консервы» задолжало собственным сотрудникам в общей сложности 2 миллиона 633 тысячи 827 рублей. Исполнительные листы о взыскании этой суммы поступали в районный отдел судебных приставов в течение нескольких месяцев.



В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы предприняли весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Для создания дополнительного стимула к принятию активных мер по погашению накопившейся задолженности, судебными приставами были составлены несколько актов описи и ареста имущества организации. Причем, под арестом оказались как складские помещения, так и выпускаемая предприятием продукция. Кроме того, руководителю организации-должника было вынесено официальное предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Впрочем, до принудительной реализации дело не дошло. ЗАО «Полтавские консервы» самостоятельно погасило задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками. В итоге все они были окончены фактическим исполнением.