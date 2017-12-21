Специалисты РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подключили жителей станицы Тамань к новому водоводу

В станице Тамань Темрюкского района специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» подключили новый трубопровод по улице 8-ой Гвардейской дивизии к сетям водоснабжения.

Силами строительной организации ООО «ИнтерСтрой» в рамках работ по выносу существующих водопроводных сетей, попадающих в зону строительства временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до улицы Пушкина в станице Тамань выполнен монтаж нового пластикового трубопровода диаметром 110 мм по улице 8-ой Гвардейской дивизии протяженностью 160 метров. Перпендикулярно ему строители проложили еще 74 метра водопровода на перекрестке улиц 8-ой Гвардейской дивизии и Пушкина. Этот участок водопровода проложен бестраншейным способом методом горизонтального бурения. Под дорогой, покрытой асфальтом, была смонтирована защитная конструкция, проложен футляр из пластиковой трубы диаметром 315 мм, а уже в нем новый водовод. Футляр защищает водопроводные трубы от негативного влияния внешней среды – вибрации, повышенного давления, механических нагрузок. Также в случае аварийных ситуаций на водоводе благодаря футляру не требуется разрытие дороги с повреждением дорожного покрытия и остановкой движения транспорта по ней на время ремонтных работ. Здесь же на перекрестке построена и современная водопроводная камера для размещения в ней запорной, регулирующей и предохранительной трубопроводной арматуры.

Специалисты «Таманского группового водопровода» выполнили необходимые работы по промывке и дезинфекции двух новых участков водопроводных сетей, а также по переключению абонентов.

Проведенные работы повысят надежность работы системы водоснабжения станицы Тамань, улучшат качество предоставления услуг потребителям.