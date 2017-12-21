В отделения Почты России в Сочи и Краснодаре поступили марки, посвященные футболу в искусстве

20 декабря в почтовое обращение вышли четыре марки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, посвященные футболу в искусстве. Маркированная продукция выпущена АО «Марка».

На почтовых марках изображены картина «Футбол» Ю.И. Пименова (1926 г.) из собрания Астраханской государственной картинной галереи им. П.М. Догадина; картина «Футбол» А.А. Дейнеки (1928 г.) из собрания Ивановского областного художественного музея; барельеф «Футболист» Е.А. Янсон-Манизер (1953 г.); памятник футболисту В. Боброву работы А.Г. Дёмы и С.Л. Михайлова (2002 г.), установленный в Сестрорецке (Санкт-Петербург), а также символика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Марки размером 30×42 мм номиналом 22 руб., изданные тиражом по 400 тыс. экземпляров каждая, поступили в продажу в отделения Почты России, включая центральные почтовые отделения Сочи 354000 и Краснодар 350000.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов. Новые марки гасятся штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения.

Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.