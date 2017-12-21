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В Сочи выросли тарифы на коммунальные услуги

Четверг, 21 декабря 2017 09:49
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Тариф на водоотведение вырос на 5 рублей 77 копеек и составил 28 рублей 52 копейки. Тем не менее, как говорят в мэрии, итоговая цифра всё еще меньше стоимости, утвержденной региональной энергетической комиссией для этого периода. По факту цена поднялась, но, если сравнить ее со стоимостью, которая была у предыдущей коммунальной организации — «Сочиводоканала», то водоотведение сейчас стоит дешевле, чем в августе.

«Корректировка на водоотведение произведена в связи с включением в тариф дополнительной составляющей — это эксплуатационные и ремонтные затраты на те сети, которые переданы МУП на обслуживание после 1 сентября 2017 года. До 1 сентября 2017 года предприятие обслуживало вновь построенные сети к Олимпиаде и объекты, которые не требовали указанных затрат и в связи с эти не были включены в тариф», — пояснила заместитель директора по экономике и финансам муниципального предприятия «Водоканал» Ирина Любенкова.

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