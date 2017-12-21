На один вечер изменят движение пять трамваев в Краснодаре

— На замену участка пути по улице Московской потребуется семь часов. Работы ведутся только в ночной период, чтобы минимизировать неудобства для горожан, — рассказали в департаменте транспорта и организации дорожного движения администрации Краснодара.



Трамваи № 5 пойдут не до привычной конечной остановки «ул. Солнечная», а по маршруту № 2 до улицы Декабристов и обратно либо по своему маршруту, либо в Восточное депо.



Трамваи маршрута № 8 проследуют до улицы имени Островского, а далее также по «второму» маршруту.



Трамваи маршрута № 15 с 21:40 будут идти также, как и восьмой трамвай. После остановки Декабристов они пойдут по Садовой в Западное депо.



Трамваи маршрута № 21 с 21:00 будут следовать от ЮМР по обычной трассе до остановки «КубГТУ», далее, минуя улицу Московскую, до улицы Декабристов.



Трамваи маршрута № 22 с 21:20 проследуют до остановки «ул. Декабристов» и обратно по своему маршруту.