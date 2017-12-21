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Какие долги по налогам простят россиянам

Четверг, 21 декабря 2017 09:57
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Поправки в законодательство позволят списать долги по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу.
Но не все, а только те, которые возникли до 1 января 2015 года.
Срок давности по уплате этих налогов как раз составляет три года. То есть в 2018 году налоговики могут направить уведомление и требовать перечислить в бюджет налоги лишь за 2015−2017 годы. Задолженность по пеням, начисленным за недоимку по имущественным налогам, также будет списана.

Налоговые долги индивидуальных предпринимателей, накопившиеся на 1 января 2015 года, также будут прощены (за исключением НДПИ, акцизов и платежей при внешней торговле). ИП будут прощены недоимки и по страховым взносам — но уже за период до 1 января 2017 года. Также будет списана задолженность по пеням и штрафам.

Глубина взыскания по налогам составляет три года — таким образом, прощаются те долги, которые и так не могут быть взысканы.
Чиновники обещают, что все списание произойдет без участия граждан — силами самих налоговиков.

По мнению законодателей, принятие данного законопроекта позволит улучшить материальное положение граждан, которое значительно ухудшилось в связи с общим состоянием экономики.

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