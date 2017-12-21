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В Краснодаре главную елку на Театральной площади откроют 23 декабря

Четверг, 21 декабря 2017 10:02
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Главную елку кубанской столицы представят 23 декабря на Театральной площади в 12:00. Открытие будет сопровождать театрализованное представление, в котором свои номера представят детские и творческие коллективы города. Также пресс-служба администрации города сообщает, что будет проведен костюмированный парад. Колонна из дедов Морозов и Снегурочек торжественным маршем пройдет по улице Красной до площади Театральной. Там же состоится "Снежный флешмоб", в котором может поучаствовать любой желающий.

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