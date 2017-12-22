Следственное управление предлагает гражданам принять участие в опросе по вопросу невыплаты заработной платы

Противодействие невыплатам заработной платы – приоритетное направление работы следственного управления СК России по Краснодарскому краю и здесь главная задача - добиться восстановления нарушенных прав граждан и выплаты задолженности по заработной плате и иным социальным выплатам.

За 10 месяцев текущего года следователями следственного управления возбуждено 57 уголовных дел, в производстве находилось 81 уголовное дело, окончено 51. Благодаря принятым мерам возмещен ущерб на общую сумму более 66,7 миллионов рублей. При этом наложен арест на имущество обвиняемых более чем на 29,6 миллионов рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена.

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