В горах Сочи пройдут выборы… бургомистра

Необычное мероприятие стало традиционным для крупнейшего горного курорта олимпийской столицы «Роза Хутор». Ежегодно в преддверии Нового года горный комплекс отмечает главный праздник зимнего сезона – День «Роза Хутор», на котором и определяют неофициального «главу» курорта на ближайший год. Бургомистр выбирается из числа спортсменов, актеров, представителей шоу-бизнеса. В разные годы почетную должность занимали легендарный хоккейный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, боксер Николай Валуев, Светлана Журова, актер и телеведущий Александр Носик, DJ Smash. Действующим бургомистром «Роза Хутор» является олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. В этот раз за почетную должность будут бороться: тележурналист, автор и ведущая проекта «Летучий отряд» на Первом канале Елена Летучая, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова и чемпионы мира фигуристы Алексей Тихонов и Мария Петрова.

- Новый бургомистр определится 23 декабря, во время празднования Дня «Роза Хутор». Гостей курорта по традиции ждет яркая и веселая праздничная программа, которая в этом году будет организована сразу на трех площадках – в Роза Долине, в Горной Олимпийской деревне на высоте более 1100 метров над уровнем моря и на отметке Роза-1600. Начало праздничных мероприятий – в 10:00, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

На нижней станции курорта, на центральной Площади Роза гостей ждут викторины и игровые конкурсы, выступление кавер-бэнда «Курортный проспект», гонки на радиоуправляемых машинах, шоу «Велотриал», мастер-класс по балансированию на слэклайне, захватывающий Rosa Quest и многое другое. Главным сюрпризом вечера станет концерт популярной исполнительницы Юлианны Карауловой, который начнется в 17:00. В Горной Олимпийской деревне для маленьких гостей готовится детская анимационная игровая программа и интерактивная сказка «Борьба за зиму». На отметке Роза-1600 соберутся самые активные и спортивные – здесь пройдут соревнования Banked slalom и JIB Contest. Праздничный вечер обещает быть не менее зажигательным – в рок-баре «Мамонт» всех желающих ждет акустическая программа, Dj-сет, розыгрыш призов, подарков и интерактивный бар.

Ирина СИЗОВА