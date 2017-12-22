Новые российские деньги прибыли на Кубань

В Краснодарский край поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Они переданы в банки для настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования, скоро появятся и в кошельках кубанцев.

Новые купюры дополняют существующий номинальный ряд, их появление упростит наличные розничные платежи. 200 и 2000 рублей не являются памятными, их тираж не ограничен. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты..

Деньги новых номиналов содержат целый комплекс защитных признаков. Например, на банкноте 2000 рублей использован оптический переменный элемент – золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но легко проверить невооруженным глазом. Среди других защитных признаков – водяной знак, защитная нить и микроизображения. Более подробная информация размещена на сайте Банка России (www.cbr.ru ).

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей – это законное средство платежа, которое обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда.

Напомним, новые деньги были введены в обращение 12 октября 2017 года. Они продолжают существующую городскую серию. На 200-рублевой купюре размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на банкноте номиналом в 2000 рублей – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Южное ГУ Банка России