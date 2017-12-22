100 одаренных детей Горячего Ключа примут участие в традиционной елке главы

Праздник состоится 27 декабря. Успехами этих ребят гордится весь Горячий Ключ. Школьники - победители олимпиад и турниров различных уровней, отличники учебы. В свои юные годы они уже успели продемонстрировать большой потенциал. Приятно отметить, в этом году школьники курорта успешно заявили о себе на 12 краевых конкурсах. 1 место в краевом конкурсе «Эко-Стиль», посвященном Году экологии в России, заняли учащиеся 4-й школы. А ребята из СОШ №2 вновь подтвердили свой статус самых спортивных: победителями 10 Всекубанской спартакиады в 2017-м они стали 8-й раз подряд.

С праздником подающих большие надежды ребят поздравят в творческом объединении «Перекресток». Творческое поздравление для них подготовили их коллеги – воспитанники Детской школы искусств. Новогодний спектакль продолжится яркой игровой программой для детей. Без подарка не останется ни один из участников. Начало концерта 27 декабря – в 11.00.