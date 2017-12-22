Путин рассказал о будущем бизнеса

По словам президента, за январь — ноябрь текущего года ВВП страны вырос на 1,4 процента, грузооборот поднялся на шесть процентов, потребительский спрос — на три процента, снизилась безработица. «В целом тренд такой обнадёживающий, и основан он на целом ряде факторов», — заявил Путин.

Президент сообщил, что подписал указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». «Его суть в серьёзном снижении доли государства в отечественной экономике во всех конкурентных сферах… Речь в том числе идёт об ограничении на создание унитарных предприятий, о повышении доли качественной российской продукции на внутреннем рынке, включая такие отрасли, как информационные технологии и АПК», — сказал Путин.

К 2020 году планируется вдвое увеличить закупки у малого и среднего бизнеса, НКО в государственном и муниципальном заказе. В 2017 году доля госзакупок у малого и среднего бизнеса уже увеличена на треть и составила два триллиона рублей.

Путин также отметил, что с февраля следующего года вступит в силу закон о синдицированном кредите (займе, предоставляемом несколькими кредиторами). «Его механизмы позволяют значительно увеличить объёмы кредитования и повысить доступность ресурсов для реального сектора экономики, при этом существенно снизить риски самих кредиторов», — заявил Путин.

По словам президента, в законодательство должны быть внесены поправки, которые позволят выпускать облигации с неполным покрытием номинала. Такие ценные бумаги несут в себе большие риски, но и доходность по ним выше.

Ранее сообщалось, что на встрече с бизнесом Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа в валюте для возвращения капиталов на российскую территорию и с 2018 года обеспечить их выпуск.