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Заксобрание Кубани запретило присутствовать на заседаниях СМИ-иноагентам из США

Пятница, 22 декабря 2017 07:22
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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края запретили американским СМИ, выполняющим функции иностранных агентов, присутствовать на заседаниях регионального парламента, передает корреспондент ТАСС с очередного заседания Заксобрания в четверг.
«Постановлением предлагается установить запрет на посещение Законодательного собрания Краснодарского края представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанными иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — сказал, представляя инициативу, депутат Николай Гриценко.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его принятия. Депутаты кубанского Заксобрания приняли его единогласно. Таким образом, запрет действует с 21 декабря.
Активную деятельность на территории Краснодарского края и в соседней Адыгее в основном ведет проект «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».

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