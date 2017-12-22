Заксобрание Кубани запретило присутствовать на заседаниях СМИ-иноагентам из США

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края запретили американским СМИ, выполняющим функции иностранных агентов, присутствовать на заседаниях регионального парламента, передает корреспондент ТАСС с очередного заседания Заксобрания в четверг.

«Постановлением предлагается установить запрет на посещение Законодательного собрания Краснодарского края представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанными иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — сказал, представляя инициативу, депутат Николай Гриценко.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его принятия. Депутаты кубанского Заксобрания приняли его единогласно. Таким образом, запрет действует с 21 декабря.

Активную деятельность на территории Краснодарского края и в соседней Адыгее в основном ведет проект «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».