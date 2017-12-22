Новогодний парад в Краснодаре завершится открытием главной городской ёлки

Колонна Дедов Морозов и Снегурочек из многих городов и районов Краснодарского края маршем пройдет по улице Красной до Театральной площади, где состоится новогодний костюмированный парад.
Устроят для горожан и «снежный» флешмоб, подробности которого жители и гости Краснодара смогут узнать сразу перед его стартом.
Финалом праздника станет зажжение огней на ёлке — эту обязанность возложили на кубанских Дедов Морозов.
В новогоднюю ночь с 22:30 до 00:30 на Театральной площади пройдет большое праздничное шоу «Дар четырех стихий», в нем поучаствуют артисты музыкального театра «Премьера», ансамбля «Родник» и Молодежного театра.
Новогодний парад в Краснодаре завершится открытием главной городской ёлкиПятница, 22 декабря 2017 07:23
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Колонна Дедов Морозов и Снегурочек из многих городов и районов Краснодарского края маршем пройдет по улице Красной до Театральной площади, где состоится новогодний костюмированный парад.
Ключевые слова