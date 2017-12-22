Новогодний парад в Краснодаре завершится открытием главной городской ёлки

Колонна Дедов Морозов и Снегурочек из многих городов и районов Краснодарского края маршем пройдет по улице Красной до Театральной площади, где состоится новогодний костюмированный парад.

Устроят для горожан и «снежный» флешмоб, подробности которого жители и гости Краснодара смогут узнать сразу перед его стартом.

Финалом праздника станет зажжение огней на ёлке — эту обязанность возложили на кубанских Дедов Морозов.

В новогоднюю ночь с 22:30 до 00:30 на Театральной площади пройдет большое праздничное шоу «Дар четырех стихий», в нем поучаствуют артисты музыкального театра «Премьера», ансамбля «Родник» и Молодежного театра.