Стройиндустрия нуждается в повышенном внимании государства

15 декабря 2017 года в Краснодаре завершил работу Рождественский саммит "Итоги и тенденции развития рынка недвижимости". Организаторы отметили рекордное число посетителей - более 100 человек - представители бизнеса, СМИ, органов государственной власти и общественных организаций смогли, собравшись на единой площадке, узнать мнение коллег, проанализировать создавшуюся ситуацию, обсудить тенденции и перспективы развития рынка недвижимости , в целом, и конечно самую популярную тему в таких кругах "создание в Краснодаре действительно пригодной среды для комфортного проживания".

Организаторами ежегодного события стали НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и НП «Кубанская палата недвижимости».

Генеральным информационным партнером выступил русско-английский еженедельник «Юг Times», отраслевым информационным партнером стал РБК Юг.

Спонсоры саммита в Краснодаре - ПАО «Крайинвестбанк», Concordia Company, САМЕ, ООО «Кубань-Вино», тренировочная база «Альфа». Официальный видео-канал мероприятия М2TV.RU.

В первой части саммита, на секции «Жилая недвижимость» обсуждались прогнозы развития рынка на период до 2020 года, изменения в законодательстве, маркетинг в сегменте новостроек, присутствующие уделили особое внимание архитектурному облику города.

– Краснодар за последние 10 лет увеличил свое население на 70%, – отметил модератор секции, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди, – Этот рост в основном обеспечил миграционный приток. Так что высокие объемы строительства более чем оправданы. Что представляет жилищное строительство для экономики региона, лучше всего дает понять Стратегия развития Краснодарского края на период до 2030 года, – отметил он. – В документе указано, что регион занимает второе место в России по вводу жилья и пятое – по объемам строительства.

Антон Финогенов, генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника» указал, что девелоперы фактически не участвуют в создании новых законодательных норм. По мнению эксперта, среди главных проблем городского развития особое место занимает фактическое отсутствие диалога власти и бизнеса. Отсюда проистекает дисбаланс между слабо контролируемым строительным бумом и централизованным планированием — последствия этого жители Краснодара сейчас ощущают на себе.

Рассуждая о возможностях будущего, эксперт указал, что градостроительство нуждается в особом внимании государства. Так налоговые преференции застройщикам, которые готовы вкладываться в инфраструктуру, могут изменить ситуацию в лучшую сторону.

- Меня часто спрашивают, чем шведский подход к проектированию отличается от российского, - сказал Андрей Петров, исполнительный директор российского подразделения шведской компании Semrén & Månsson, предупреждая интерес участников саммита. - Мы всегда думаем о человеке и его отношениях с архитектурой. Эти же гигантские жилые комплексы, где все выглядит одинаково – ужасающие примеры того, что происходит, когда единственные приоритеты девелопера – монументальность и количество квадратных метров для продажи.

Отвечая на вопрос президента строительной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергея Иванова, о зарубежном опыте реновации применительно к судьбе 200 кварталов Краснодара, Андрей Петров лишь развел руками: при нынешнем уровне экономики и состоянии градостроительного законодательства ветхое жилье еще долго будет оставаться главной характеристикой исторического центра кубанской столицы.

Сейчас стройиндустрия ждет, когда окончательно будет поставлена точка в работе над очередными изменения в закон о долевом строительстве (214-ФЗ). Эту тему затронул в своем выступлении управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко. Он осветил складывающуюся для застройщиков многоквартирных жилых домов ситуацию, озвучил альтернативы долевому строительству. По словам Сергея Иванова, президента строительной корпорации «Девелопмент-Юг», складывается ситуация, когда законодательная власть живет своей жизнью, а реальный сектор экономики – своей, принимаются законы, а участников рынка никто не привлекает даже для консультаций.

Вместе с правилами игры на строительном рынке меняются и потребительские предпочтения. Сегодня люди предъявляют более высокие требования к транспортной инфраструктуре, ландшафту, социальным объектам.

Генеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций Promotion Realty Виталия Львова, констатировала, что в последние годы маркетинг в этом сегменте прошел определенную эволюцию. - Изначально мы продавали квадратные метры, затем - отдельные преимущества объекта, а сегодня выигрывает тот, кто продвигает среду обитания, - объяснила Виталия Львова. - Делая ставку на концепцию проекта, вы всегда работаете с более узкой «воронкой продаж», но это позволяет точнее настроить весь маркетинговый и PR-инструментарий.

В ходе бурных обсуждений было озвучено мнение, что стройиндустрия сегодня находится на развилке — между ростом и стагнацией, а потому нуждается в повышенном внимании государства. Если на уровне законодательства изменений не последует, то отрасль может оказаться в глубочайшем кризисе.

О том, как будет развиваться рынок жилой недвижимости Краснодара, обсудил с участниками Илья Володько, генеральный директор и владелец консалтинговой компании MACON.

Градостроительная политика Краснодара вот уже несколько лет является одной из самых актуальных тем в жизни города, а создание генерального плана краевой столицы входит в число наиболее острых вопросов. Эту проблему вновь затронул главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. Основой генерального плана является всестороннее улучшение города. Оно произойдет прежде всего за счет приведения генплана в соответствие с реальной жизнью и сегодня у города есть все возможности, чтобы это реализовать, хотя бы потому, что в последнее время власть стала активно обсуждать это с общественностью.

Игорь Мазурок в рамках дискуссионной панели «Перспективы развития Краснодара в сфере девелопмента», коснулся так же темы решения проблемы транспортной логистики, озвучив самый обсуждаемый в последний месяц проект – создание системы канатного метро, предложенный комитетом «Экономика города» совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе Краснодара. По мнению авторов проекта, изучавших российский и международный опыт, подвесное метро не станет альтернативой действующей в Краснодаре системе общественного транспорта, но может его дополнить.

Заседание секции «Коммерческая недвижимость» открыла Лежнева Вероника, директор департамента исследований Colliers International в России, она подвела предварительные итоги 2017 года по отдельным сегментам рынка коммерческой недвижимости. Был дан анализ офисной, торговой и складской недвижимости в разрезе крупных региональных центров. Вероника Лежнева отметила, что на фоне снижающейся инфляции российская экономика постепенно восстанавливается, и это хорошо видно на примере торговой недвижимости в городах-миллионниках, в которых вакантные площади ритейла сократились в текущем году.

Эдуард Тишко, управляющий партнер LCM Consulting, добавил, что определенные международные и федеральные бренды с уверенностью смотрят на наращивание своего присутствия в регионах. Среди ключевых трендов 2017 года была названа оптимизация ритейл-форматов и концепций торговых точек.

По словам Владимира Карасенко, генерального директора Concordia Company, арендные ставки достигли своего минимума, и в текущем году наметился тренд к снижению вакантных площадей в качественных бизнес-центрах Краснодара. По мнению эксперта, сложилась благоприятная ситуация для экспансии профессиональных управляющих компаний федерального уровня в Краснодар, так как большинство местных собственников уже перепробовали все свои возможности привлечения арендаторов.

Насыщение рынка офисной недвижимости начинает вносить корректировки в инструменты продвижения объектов. Краснодар, вслед за двумя столицами, начинает выстраивать систему классификации офисного сегмента. Для этого есть все предпосылки.

В канун рождественского саммита был завершен очередной этап классификации бизнес-центров Краснодара по методике, разработанной Российской гильдией управляющих и девелоперов. В рамках саммита состоялось торжественное вручение Сертификатов соответствия: класс А присвоен БЦ «Девелопмент-Юг» и БЦ «АVM-ORSETTO», класс В+ получили БЦ «ЛитерА» и БЦ «Премьер», класс В присвоен БЦ «Green House».

Инна Арендаренко, адвокат, кандидат юридических наук, предложила краткий обзор кейсов из собственной практики, связанных с тонкостями оформления сделок по аренде коммерческой недвижимости, были затронуты темы, как защитить права собственников, с одной стороны и каким образом снизить риски арендатору, с другой стороны.

О текущем положении дел в гостиничном бизнесе и эффективном управлении отелями шла речь в выступлении Евгения Бромберга, председателя совета директоров ГК UNDERSUN. В центре внимания стояли вопросы оптимизации управления и максимизации доходности отеля. Докладчик привел статистику номерного фонда Краснодара и перспективы его увеличения на ближайшие 2-3 года, выделил основные тенденции текущего состояния отрасли.

Эксперты единогласно сошлись во мнении, что для офисной, торговой и гостиничной недвижимости основными факторами коммерческого успеха объекта являются местоположение, концепция и управление проектом.

Рождественский саммит, ставший уже традиционным, в очередной раз подтвердил статус площадки для обмена опытом с единомышленниками, желающими объединяться и менять рынок недвижимости, быть в тренде и постоянно развиваться. В перерывах участники активно делились мнениями, опытом, обменивались контактами. Завершилось мероприятие общением в неформальной обстановке под звуки джаза в исполнении «The Jazz Police Band».

По отзывам, которые приходят от участников проекта, саммит - важное и полезное мероприятие для игроков рынка, насыщенный интересной и полезной информацией, отмечен так же интерес к диалогу с представителями власти и их ответы на ряд острых вопросов.

Ознакомиться с отзывами участников, посмотреть фотоматериалы саммита, узнать подробнее о партнерах и спикерах можно здесь: http://summit.rgud.ru.