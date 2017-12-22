Беспрепятственный доступ обеспечен

В Карасунском округе г. Краснодара судебные приставы помогли специалистам различных служб жилищно-коммунального хозяйства выполнить работы, направленные на взыскание крупной задолженности по оплате услуг по поставкам воды, газа и электричества. Кроме этого, необходимо было соблюсти интересы соседей – добросовестных плательщиков.

Прибыв на место проведения исполнительных действий – в пятиэтажный, так называемый «преподавательский» дом по ул. Ставропольской по соседству с Кубанским государственным университетом – представители закона были должны обеспечить беспрепятственный доступ в квартиру злостной неплательщицы работникам РЭПа и специалистам служб Водоканала, Горгаза и пр. Решение суда было исполнено в полном объеме. В квартире, где за неуплату уже было отключено электричество, также было перекрыто водоснабжение и газ. Впрочем, на хозяйку действия представителей закона не произвели ни малейшего впечатления, все время проведения исполнительных действий она спокойно продремала. По словам соседей, она вообще редко появляется дома, предпочитая в любую погоду прогуливаться по району и собирать всякие ненужные вещи, принося их в квартиру и снова удаляясь на поиски.

Чтобы не лишать соседей, своевременно оплачивающих счета организаций ЖКХ, услуг по поставкам воды и газа, судебные приставы проконтролировали заодно и альтернативное подключение соседних квартир к источникам предоставления услуг, которое также было осуществлено специалистами из РЭП.