Приставы помогут выехать за рубеж

Для того чтобы у жителей Кубани в новогодние праздники не возникло проблем с выездом за границу судебные приставы организуют дежурства в залах международных вылетов аэропортов региона, а также на пунктах пропуска через государственную границу с Абхазией. В период с 28 декабря 2017 года по 8 января 2018 года будут развернуты мобильные пункты приема граждан.



Зачем это делается? Предположим, человек купил тур за границу и уже в аэропорту узнал, что ему закрыт выезд из страны. Он может тут же подойти на пункт дежурства судебных приставов и представить документы о погашении долга. После чего с гражданина оперативно снимут запрет и он сможет улететь на отдых.



Напомним, что ограничение на выезд за рубеж накладывается в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Основанием может стать наличие задолженности в размере от 30 тысяч рублей по исполнительным производствам, возбужденным на основании решения суда. При этом, если должник в течение двух месяцев не предпринимает мер к погашению задолженности, «невыездной» порог снижается до 10 тысяч рублей.