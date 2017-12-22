Почта России на Кубани сообщает о режиме работы в праздничные дни

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи в Краснодарском крае будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для всех отделений почтовой связи, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

В период новогодних праздников главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) будут круглосуточно открыты для посетителей за исключением промежутка времени с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.