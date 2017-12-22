На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега

В Краснодарском крае 22 декабря спрогнозировали сильное налипание мокрого снега на проводах и деревья.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует:



— При налипании мокрого снега следует обращать внимание на целостность линий электропередач. Рекомендуется закрепить слабоукрепленные конструкции, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.



— При обнаружении обрыва ЛЭП или возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо- или теплоснабжении необходимо звонить по телефонам экстренных служб. При возникновении других чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.