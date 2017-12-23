Вручена первая российская премия за блокчейн-проекты

21 декабря 2017 года в МИА «Россия сегодня» состоялось вручение первой российской премии «Лучший проект на технологии блокчейн (ICO) 2017 года». Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики определило победителей в сфере «Инвестиции», «Финансы», «Майнинг», «Развлечения/Искусство», «IT-технологии».

Основная цель премии – поддержка авторов проектов в сфере цифровой экономики и распространение практики интеграции технологий на базе системы распределенного реестра в экономику Российской Федерации.

Специально для вручения премии за лучший проект на технологии блокчейн (ICO) в сфере «Инвестиции» был приглашен Президент Ассоциации «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (IPChain) Андрей Кричевский. Ассоциация была учреждена в 2017 году Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийской Организацией Интеллектуальной Собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российским Союзом Правообладателей (РСП), Санкт-петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским Авторским Обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС) с целью формирования современной основы для принципиально новой системы вовлечения продуктов интеллектуальной собственности в экономический оборот.

Для повышения экономической жизнеспособности сферы интеллектуальной собственности и содействия, в обозримом будущем, ее форсированию в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики Ассоциацией был разработан национальный проект децентрализованного распределенного реестра интеллектуальной собственности IPChain –сетевой «инфраструктуры доверия». Первый системообразующий инновационный проект для национальной сферы ИС.

Премию за лучший проект на технологии блокчейн (ICO) в сфере «Инвестиции» получил Анатолий Радченко, управляющий партнер инвестиционно–финансовой компании United Traders, осуществляющей торги на фондовой бирже с использованием уникального программного обеспечения.

«Для осуществления полноценного перехода к цифровой экономики, нам необходимо внедрение на системном уровне инновационного инструментария в ключевые отрасли. Блокчейн позволяет создать действенные механизмы и сформировать необходимую цифровую среду для современного рынка, – прокомментировал Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. – Применение эффективных, надежных инструментов в сфере инвестиций имеет колоссальное значение – фактически это механизм формирования привлекательного инвестиционного климата в стране, который будет двигать всю экономику».

«Андрей Кричевский также особо отметил роль развития сферы интеллектуальной собственности как одного из ключевых институтов цифровой экономики.

«Сегодня сферу интеллектуальной собственности зачастую ассоциируют, в первую очередь, с творческими аудио–визуальными продуктами, не обоснованно отделяя научно-технические разработки в некий инородный сегмент, – подчеркнул Андрей Кричевский. - Но нельзя забывать, что сфера интеллектуальной собственности – это фактически весь окружающий нас материальный и нематериальный мир. И когда мы говорим о цифровой экономике, глобальном развитии нашей страны – мы говорим о принципиально новом витке развития сферы интеллектуальной собственности. И ее креативной составляющей и промышленной. Причем только создав симбиоз из современной инфраструктуры и инновационного инструментария для сферы ИС, мы сможем совершить тот ожидаемый всеми прорыв в экономическом плане».

Российская премия «Лучший проект на технологии блокчейн (ICO) 2017 года» организована Сообществом пользователей рынка криптовалют и Рейтинговым агентством оценки проектов цифровой экономики, при поддержке Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям и Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Пресс-служба Ассоциации «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (IPChain)