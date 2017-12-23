В Краснодарском крае в выходные 23 и 24 декабря синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом

По данным Краснодарского гирометцентра, в регионе местами будет идти дождь и мокрый снег, возможно налипание мокрого снега и гололед. Температура ночью +1…-4 °С, в восточной половине до -8 °С, днем 0−5 °С, местами до 7 °C. Ветер 4−9 м/с, порывы до 15 м/с.



В субботу в Краснодаре прогнозируют мокрый снег. Ночью похолодает до -4 °С, днем термометры покажут около 3 °C. В воскресенье будет облачно, ночная температура — 2 °C, днем будет до 6 °C.



На Черноморском побережье временами осадки, в Туапсинском районе ночью и утром гололед. Температура в ночь на 23 декабря 0−5 °С, в южной части 24 декабря — до 7 °C, днем воздух прогреется до 3−8 °С, в воскресенье по югу до 12 °C. Ветер 12−14 м/с, порывы 15−20 м/с.