На Кубани в преддверии Нового года увеличат время работы ярмарок‍

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в преддверии новогодних праздников распорядился продлить работу ярмарок сельскохозяйственной продукции в городах и районах.

"В ближайшие выходные дни предновогодние ярмарки будут работать кроме субботы, еще и в воскресенье. Соответствующее поручение я уже дал. Наши фермеры получат еще одну прекрасную возможность реализовать свой товар, создаем условия, чтобы они могли продать то, что произвели", - заявил В.Кондратьев.



Глава региона также поручил главам муниципалитетов проводить постоянный мониторинг ярмарочных цен.