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На Кубани в преддверии Нового года увеличат время работы ярмарок‍

Суббота, 23 декабря 2017 00:56
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в преддверии новогодних праздников распорядился продлить работу ярмарок сельскохозяйственной продукции в городах и районах.
"В ближайшие выходные дни предновогодние ярмарки будут работать кроме субботы, еще и в воскресенье. Соответствующее поручение я уже дал. Наши фермеры получат еще одну прекрасную возможность реализовать свой товар, создаем условия, чтобы они могли продать то, что произвели", - заявил В.Кондратьев.

Глава региона также поручил главам муниципалитетов проводить постоянный мониторинг ярмарочных цен.

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