Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Сочи

В среду, 27 декабря 2017 года, в период с 12 до 13 часов заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю - руководитель следственного отдела по городу Сочи Владимир Терентьев проведет личный прием граждан по вопросам рассмотрения сообщений и расследования ятрогенных преступлений, а также сообщений о невыплате гражданам заработной платы.

Прием граждан будет осуществляться в помещении следственного отдела по городу Сочи, расположенному по адресу: г. Сочи, ул. Парковая, 15.

Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи у помощника следователя следственного отдела по городу Сочи по телефону 8-862-448-03-55.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.