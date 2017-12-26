Почта России доставит подарки к Новому году одиноким пожилым людям

Почта России выступила логистическим партнером всенародной благотворительной инициативы и бесплатно доставит новогодние подарки пожилым людям в 1800 домов престарелых в разных уголках страны, включая Краснодарский край. В организации пересылки отправлений будут задействованы 63 логистических объекта Почты России. Доставка будет осуществляться самолетами, поездами и автотранспортом.

Инициативу благотворительного фонда «Старость в радость» по сбору новогодних подарков для одиноких пожилых людей поддержали сотрудники десятков компаний, в эту работу активно включились работники Внешэкономбанка и его партнеры.

Поддержать инициативу может каждый. Можно самостоятельно купить подарок и передать его в одну из точек сбора в более чем 30 регионах России, перевести средства благотворительному фонду или выступить в роли Деда Мороза - письма с просьбами о том или ином подарке накануне отправили тысячи одиноких пожилых людей. Волонтеры фонда и его партнеры, поддержавшие инициативу, ежедневно доставляют небольшие, но такие долгожданные подарки тем, кто сегодня одинок (подробная информация об инициативе - на сайте фонда «Старость в радость»).

На сегодняшний день силами фонда «Старость в радость» собрано уже 29 300 подарков. Участие в проекте абсолютно добровольное и не предполагает публичности. Однако партнеры фонда, поддержавшие эту инициативу, уверены - хороший пример также должен быть заразителен.

«Новый год – время, когда одиноким пожилым людям особенно важно напомнить о том, что их помнят и любят, и уже много лет мы организовываем новогодний сбор подарков для них. С этого года проект стал всенародной инициативой большого количества неравнодушных людей. Мы рады, что десятки крупных общественных организаций, бизнес-компаний и тысячи людей присоединились к нам с благородной целью - подарить праздник пожилым людям», - говорит директор благотворительного фонда «Старость в радость» Лиза Олескина.

Инициативу фонда «Старость в радость» уже поддержали: Агентство стратегических инициатив (АСИ), Внешэкономбанк и его дочерние компании, «Gymnasium», «Дети в тренде» (Самара), «Дентал Фэнтези», SPLAT, «Дитя Вселенной», «Добровольцы России», «Долина Лефкадия», «Инвитро», «Ангстрем-Т», «I love running family», «Kids Office», «Кофемания», МИРАТОРГ, Бизнес-школа РСПП, РСПП, «ЮНАРМИЯ», «Меценаты Сибири», МГПУ, МИСиС, МИФИ, Московский Банк Сбербанка России, ГАУК ФПКиО им. Горького (Парк Горького), РГСУ, РУСАЛ, Школа Бизнеса «Синергия», Университет «Синергия», Образовательный центр «СИРИУС», Фонд «Сколково», Skolkovo Ventures, «Спарта», «Ты не один», «Хорошкола», ДВФУ (Дальневосточный университет), «Бессмертный Полк».

Более подробная информация о всенародной инициативе: http://247000.ru https://www.facebook.com/groups/813977432107323/ Куратор Всенародной Инициативы - Софья Чмух, моб. тел. +7 (967) 040-33-32