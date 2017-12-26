Кубанские документалисты представят свой новый фильм в Горячем Ключе

Премьерный показ и творческий вечер с участием режиссеров состоится 29 декабря. «Открытое пространство» - площадка для интеллектуального общения - вновь собирает единомышленников. На сей раз повод нестандартный – участники встречи увидят научно-популярный фильм «Жизнь с бактериями» от кубанских режиссеров. Картина создана в 2017 году Краснодарской киностудией имени Минервина. Авторы фильма – выпускники кафедры философии Кубанского государственного университета Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко – полтора года работали с группой исследователей-микробиологов Андрея Шестакова – руководителя лаборатории микробной биотехнологии Московского государственного университета.

Бактерии всеядны и всесильны. Кто же они? Угроза, способная уничтожить все живое, или благо, с которым нам по пути? Ответы на эти и другие вопросы авторы попытались раскрыть в своем фильме. По словам режиссера Станислава Ставинова, «Жизнь с бактериями» - это не сухой научный рассказ о жизни микроорганизмов, а увлекательный фильм о работе молодых ученых, раскрывающих тайны природы с помощью методов, напоминающих детективное расследование.

Работа кубанских документалистов успела получить высокую оценку профессионального сообщества. Фильм получил звание лауреата Национальной премии «Лавровая ветвь - 2017», был отмечен Призом кинопрессы «За возвращение в неигровое кино стремления к философскому постижению жизни» Открытого фестиваля документальных фильмов «Россия».

Стать участниками «Открытого сообщества» приглашаются все желающие. Встреча состоится в кинозале санатория «Русь» 29 декабря в 19.00.