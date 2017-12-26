Бежит вода по магистрали

Уходит в историю 2017 год, второе полугодие которого явилось периодом становления ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс». Это предприятие с июля стало добывать, очищать воду и поставлять ее потребителям северной зоны Краснодарского края и Азовского района Ростовской области, сменив на этом ответственном посту ООО «Югводоканал», с которым краевые власти расторгли концессионное соглашение. Надо отметить, что практически все специалисты ООО «Югводоканал» перешли на работу в ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Поэтому работникам не потребовалось время для вхождения в курс дела, раскачки и т.п. Какими были эти шесть месяцев, как трудовой коллектив справился с поставленными задачами, рассказывает начальник РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Алексей Галась.

- В начале работы РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» возникло множество вопросов организационного характера. Необходимо было решать и задачи по материально-техническому снабжению предприятия: ведь мы начали свою деятельность с чистого листа. И должен отметить, что специалисты успешно справились с возложенными на них обязанностями. Да, были определенные трудности, но они решались. И мы поставляли чистую воду в соответствии с договорными обязательствами, благодаря чему потребители не испытывали каких-либо неудобств из-за ее недостатка. На магистральном водопроводе не было допущено серьезных аварий. Мелких было немало, но их никак не избежать, учитывая техническое состояние трубопровода. Однако аварии и повреждения не внесли серьезных корректив в поставки воды. К тому же профессионально сработали бригады аварийно-восстановительного ремонта. Устранение повреждений проводилось в нормативные сроки. Не буду называть кого-либо персонально, поскольку на нашем предприятии очень много добросовестных и высокопрофессиональных специалистов, отдающих свои силы и знания, опыт любимой работе. Спасибо всем за работу!

Подводя итоги нашей полугодовой работы, можно с твердой уверенностью сказать, что коллектив ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» со своей задачей справился. Мы стабильно поставляли чистую питьевую в муниципальные образования северной зоны Кубани. Потребителям подано более шести миллионов кубометров воды.

В новом году в зимний период времени перед коллективом стоит задача подготовиться к летнему курортному сезону. Практика показывает, что летом объёмы потребления воды резко возрастают. У нас сформирована производственная программа по реконструкции и капитальному ремонту сетей и объектов водоснабжения. Как станем выполнять намеченные планы? Это будет зависеть от многих факторов, в том числе и от полноты сборов финансовых средств за поставленную воду. К сожалению, наши контрагенты из Ейского, Кущевского и Староминского районов не выполняют взятые на себя обязательства в полном объеме. К должникам будем применять меры в соответствии с действующим законодательством.

В преддверии же Нового года хочу пожелать всем работникам ГУП КК «Кубаньводкомплекс» крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, всех благ и удачи на весь 2018 год!