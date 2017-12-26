В отделения Почты России поступил марочный буклет, посвященный стадионам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

25 декабря в почтовое обращение выходит марочный буклет «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Стадионы». Маркированная продукция выпущена АО «Марка».

Марочный буклет состоит из 12 почтовых марок, посвященных стадионам, на которых будут проходить футбольные матчи: «Фишт», «Волгоград Арена», «Екатеринбург Арена», «Казань Арена», «Калининград», «Лужники», «Спартак», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Санкт-Петербург», «Мордовия Арена». Марки выпущены в почтовое обращение в 2015–2017 гг. Номинал марок – 21 руб., 21 руб. 50 коп., 22 руб.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ — 21-й чемпионат мира по футболу FIFA, финальный турнир которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ пройдёт в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.