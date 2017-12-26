В Краснодаре будет продлена работа городского общественного транспорта в новогоднюю ночь

Время работы городских автобусов, троллейбусов и трамваев, маршруты которых проходят возле Театральной площади, где в новогоднюю ночь состоится большое театрализованное представление, будет продлено до 01:30 1 января.

«Это сделано для удобства горожан, которые будут встречать Новый год в центральной части города, станут зрителями и участниками большого театрализованного новогоднего представления на Театральной площади или будет следовать через центр Краснодара в другие микрорайоны», — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.