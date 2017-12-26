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Центробанк требует ликвидировать краснодарский банк «Новопокровский»

Вторник, 26 декабря 2017 07:16
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Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Центрального банка РФ. Регулятор требует ликвидировать ООО КБ «Новопокровский», сообщается в материалах суда. Судебное разбирательство назначено на 16 января.

По оценкам ЦБ РФ, в деятельности краснодарского банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые осуществляли «схемные» операции, для того, чтобы избежать формирования резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. Регулятор отмечает, что неоднократно в отношении банка применялись меры надзорного реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения, сообщает РБК-Юг.

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