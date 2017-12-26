В Новороссийске задержали 18-летнего автохама без прав

22 декабря 2017 года в Сети появилось видео, на котором водитель иномарки с мигалкой и национальной музыкой едет прямо по тротуару на улице Советов.

Ролик начинается, когда нарушитель въезжает на тротуар на пешеходном переходе у колледжа строительства и экономики. Далее он едет несколько десятков метров по пешеходной зоне и ближе к перекрестку с улицей Свободы возвращается на проезжую часть. Там он продолжает всех шокировать рискованным стилем вождения и оглушительной сиреной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, при проведении проверки полицейские установили владельца машины и выяснили, что в момент совершения правонарушения за рулем находился 18-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что новороссиец неоднократно нарушал ПДД. В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили пять административных протоколов.

По совокупности за допущенные нарушения новороссийцу назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 37 500 рублей.