Видеоролик о Доме ребенка при женской ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю показали на круглом столе Комитета Совета Федерации

Заседание круглого стола Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: «Вопросы поддержания осужденными социально полезных связей с семьей в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы: законодательный аспект» состоялось в конференц-зале ФСИН России под председательством члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентины Петренко.

Вопросы поддержания осужденными социально полезных связей с семьей в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы обсудили члены Совета Федерации, представители органов законодательной и исполнительной власти, прокуратуры, общественных организаций, правозащитных сообществ, ученые. От Минюста России в дискуссии участвовал заместитель Министра юстиции Российской Федерации Вадим Федоров. Федеральную службу исполнения наказаний представляли заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев, врип заместителя директора ФСИН России Валерий Балан, руководители управлений ФСИН России.

По видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Алексей Голик, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, депутат краснодарской городской Думы Сергей Вальтер.

Участники круглого стола обсудили наиболее актуальные и остро стоящие аспекты совершенствования уголовной и уголовно-исполнительной политики, направленной на дальнейшую социализацию осужденных в период отбывания наказания и после освобождения. Также были затронуты вопросы оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, улучшения положения матерей с детьми в местах лишения свободы, инвалидов. Большое внимание было уделено разработке новых форм проведения воспитательной работы с несовершеннолетними, организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных.

Во время круглого стола в качестве иллюстрации высокого уровня материально-бытового и медицинского обеспечения находящихся в местах лишения свободы матерей с детьми, был показан видеоролик о работе отделения восстановительного лечения Дома ребенка женской исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю.