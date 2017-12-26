В Сочи сотрудники следственного управления посетили дом ребенка и поздравили воспитанников с наступающими праздниками

Сегодня сотрудники следственного отдела по городу Сочи и его районных подразделений краевого управления СКР посетили специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением нервной системы с нарушением психики №2, чтобы поздравить его маленьких жителей с предстоящими новогодними праздниками.

На средства сотрудников ведомства были приобретены подарки, необходимые в повседневной реабилитации «особенных» детей, находящихся в данном учреждении. В ответ дети показали театрализованное представление, читали стихи и пели песни.

Оказывать помощь данному учреждению с учетом его потребностей стало доброй традицией, которая будет продолжена сотрудниками следственного управления по краю и в дальнейшем.