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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи сотрудники следственного управления посетили дом ребенка и поздравили воспитанников с наступающими праздниками

Вторник, 26 декабря 2017 14:32
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Сегодня сотрудники следственного отдела по городу Сочи и его районных подразделений краевого управления СКР посетили специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением нервной системы с нарушением психики №2, чтобы поздравить его маленьких жителей с предстоящими новогодними праздниками.

На средства сотрудников ведомства были приобретены подарки, необходимые в повседневной реабилитации «особенных» детей, находящихся в данном учреждении. В ответ дети показали театрализованное представление, читали стихи и пели песни.

Оказывать помощь данному учреждению с учетом его потребностей стало доброй традицией, которая будет продолжена сотрудниками следственного управления по краю и в дальнейшем.

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