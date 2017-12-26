В ноябре на Юге инфляция продолжала обновлять исторический минимум

В ноябре 2017 года годовая инфляция в Южном федеральном округе понизилась по сравнению с октябрем 2017 года (с 2,9% до 2,3%). По большинству товаров и услуг (69%) рост цен не превышал 4%.



Замедление роста потребительских цен соответствовало общероссийской динамике (снижение с 2,7% до 2,5%). В ЮФО инфляция продолжает оставаться ниже общероссийского показателя вследствие более интенсивного замедления роста цен на непродовольственные товары (с 2,3% в октябре до 2,1% в ноябре, против 2,8% и 2,7% по России соответственно) и пониженного уровня продовольственной инфляции (0,6% против 1,1% в целом по России). При этом инфляция платных услуг сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,5% (в целом по РФ ускорилась с 4,2% в октябре до 4,3% в ноябре).



По-прежнему заметный вклад в низкий уровень годовой инфляции на продовольственные товары вносят такие товарные категории, как «овощи», «картофель», «фрукты и цитрусовые (груши, виноград, апельсины, лимоны, бананы, сухофрукты, орехи)». Это связано как с продолжающейся реализацией на розничных рынках относительно дешевой сезонной продукции, так и с сокращением цен на импортную продукцию. По большинству других товаров продовольственной группы ускорение роста цен в ЮФО также не наблюдалось, а по отдельным категориям (макаронные и крупяные изделия, рыбопродукты, чай, кофе, мука, сахар, яйца, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, подсолнечное и оливковое масло) – цены снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Снижение непродовольственной инфляции обусловлено как замедлением темпов роста цен на одежду и обувь, моющие и чистящие средства, галантерею, парфюмерно-косметические товары, печатные издания, табачные изделия, так и снижением цен на инструменты и оборудование, телерадиотовары, персональные компьютеры, медицинские товары, средства связи, электротовары и другие бытовые приборы, меховые изделия.



В группе платных услуг замедлился рост цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания, услуги дошкольного воспитания, пассажирского транспорта, физической культуры и спорта.



Уровень годовой инфляции во всех регионах ЮФО в ноябре текущего года был ниже 4%.



На фоне снижения инфляции снизились инфляционные ожидания предприятий реального сектора. В среднесрочной перспективе сохраняется тенденция к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий.



Источник: Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации с использованием данных Росстата