Кубанским алиментщикам «закручивают гайки»

Ряд масштабных мероприятий, направленных на погашение задолженностей самых разных категорий проводят в конце года судебные приставы Краснодарского края. Повышенное внимание уделяется исполнительным производствам особой социальной значимости – взысканию алиментов.

Так в рамках Всероссийского рейда по взысканию задолженностей по алиментным платежам во всех структурных подразделениях службы приставов Краснодарского края представители закона вышли по 2 443 адресам горе-родителей, избегающих исполнения своих обязанностей в отношении несовершеннолетних детей.

В рамках 63 исполнительных производств был наложен арест на имущество. Приставы установили источники доходов 65 алиментщиков. По ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в рамках 44 исполнительных производств были составлены административные протоколы.

В итоге,192 исполнительных производства признаны перспективными к окончанию. Сумма денежных средств, выплаченная должниками в результате рейдовых мероприятий на Кубани, составила 618 тысяч рублей.