В Новый год – без конфиската

Более 50 исполнительных производств категории «конфискат» окончены в отделе судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара.

Особенность данной категории производств состоит в том, что окончить их возможно только в связи с фактическим исполнением. Чего и добился судебный пристав-исполнитель Михаил Рынкин. В соответствии с решениями судов было изъято более тысячи единиц различных товаров, связанных как с совершением преступлений, так и с административными правонарушениями.

Один из последних случаев – 72 детских настольных игры «футбол», задержанные сотрудниками Краснодарской таможни. На детские игрушки, получателем которых числилось зарегистрированное в Краснодаре ООО, была незаконно нанесена эмблема, полностью копирующая изображение на товарном знаке международной футбольной ассоциации FIFA.

А кроме этого судебному приставу Михаилу Рынкину за прошедший год пришлось иметь дело с запрещенными орудиями лова рыбы (браконьерскими сетями) и водным транспортом, изъятыми Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также орудиями преступления, изъятыми сотрудниками ФСБ России в рамках уголовных дел о незаконном обороте наркотиками и незаконных археологических раскопках.

Под контролем судебного пристава на утилизацию отправилась не одна партия контрафактного алкоголя, изъятого сотрудниками МВД России, а в доход государства были обращены денежные средства, полученные в качестве взятки, пресеченной сотрудниками Следственного комитета РФ. Наконец, один из наиболее курьёзных и одновременно тревожных случаев: изъятие и отправка на утилизацию нацистской символики, которую 45-летний житель Краснодара по неизвестной причине решил выставить на всеобщее обозрение на цветочной клумбе в парке «Чистяковская роща».

И всё это – результат упорной и очень непростой работы одного только судебного пристава-исполнителя.