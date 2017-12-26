Активисты ОНФ призывают Минприроды России и Прокуратуру Краснодарского края принять меры для восстановления уничтоженного озера в Горячем Ключе

Активисты ОНФ совместно с инициативной группой из города Горячий Ключ с 2016 года держат на особом контроле вопрос уничтожения водоёма вблизи станицы Кутаисской города Горячий ключ. Озеро осознанно осушали с целью передачи его в частные руки. На сегодня удалось добиться победы по судебному делу о незаконной передаче земельного участка под озером в руки частника и теперь водоем возвращен в федеральную собственность.

В июне 2016 года поступило обращение от жителей Горячего Ключа по вопросу уничтожения водоёма в балке Гребенщиковая Щель. В ходе изучения вопроса общественники выяснили, что лесное озеро площадью 5,3 га, использовавшееся в качестве пожарного водоёма и традиционного места отдыха граждан, в 2000-х годах непонятным образом перешло в частные руки.

Притом, исходя из того, что озеро находится в курортной зоне Кубани, а его природные особенности обусловили биологическое разнообразие животного и растительного мира, предприимчивые дельцы запустили целый хитроумный план. Сначала определённому обществу была выдана лицензия на водопользование, далее указанным хозяйствующим субъектом был подготовлен проект по реконструкции и расширению озера. При проведении подготовительных работ из водоема спустили воду, и, по непонятным причинам, работы были прекращены. А тем временем, та же самая организация оформила право собственности на земельный участок, в состав которого и входила земля под озером. И далее, фактически, дно и берег озера было продано частному лицу. А тем временем, пока шел документооборот, озеро в живописном месте города-курорта превратилось в болото.

После неоднократных обращений в правоохранительные органы удалось запустить судебный процесс, который, наконец-то, завершился в пользу граждан.

«Нам важно, чтобы наш живописный уголок был спасен. Огромная работа проделана – озеро теперь в безопасности, оно принадлежит государству, как и должно быть!», - отметила член инициативной группы города Горячей ключа Людмила Махина.

И на сегодня, когда озеро официально вернулось в Федеральную собственность, встал новый вопрос – озеро необходимо восстанавливать.

«В отличие от исчезновения кролика в шляпе фокусника, исчезновение с карты города целого озера трудно назвать фокусом или случайностью, это, скорее, мошенничество. Ведь нет озера, - нет охраняемой законом федеральной собственности. И вот уже элитный земельный участок перешёл в частную собственность. Только благодаря настойчивости местных жителей, актива ОНФ и средствам массовой информации, водоём официально, решением суда, передан назад в федеральную собственность. Теперь очень важно, чтобы водный объект был восстановлен. Региональное отделение ОНФ направило обращение в Минприроды России с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию, ведь для реконструкции или ремонта гидротехнических сооружений, обеспечивающих подачу воды, необходимы огромные вложения из бюджета. При этом, мы уверены, что финансовую ответственность за реконструкцию водоема должны также понести инициаторы этого многолетнего «документооборота» по краже озера», - прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Региональное отделение ОНФ направило обращение в Минприроды России и в Прокуратуру Краснодарского края