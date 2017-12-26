Спортивные итоги года подвели в Горячем Ключе

Заслуженные тренеры и начинающие педагоги спортшкол города, опытные спортсмены и те, кто только начинает свой путь к большим победам – итоги уходящего года подводили все вместе – дружной спортивной семьей. Яркие достижения и новые задачи, проблемные моменты и перспективные планы – в ходе предновогодней встречи были обсуждены самые разные вопросы, и «острые углы» не остались без внимания.

Вместе со спортсменами итоги подвел и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко. В своем обращении он акцентировал внимание, что Горячий Ключ славен спортивными традициями, которые необходимо укреплять, развивать, и делиться позитивным опытом с коллегами. Депутат ЗСК пожелал нашим спортсменам высоких результатов и новых достижений, которые прославят курорт и всю Кубань.

Для громких побед и успешного развития, как отметил глава города, у нас есть все необходимое:

- В спортшколах Горячего Ключа работают сплоченные коллективы профессиональных педагогов, по-настоящему болеющих за свое дело. Они умеют личным примером увлечь ребят, разжечь в них стремление к победе и побудить работать только на результат.

По итогам года лучших спортсменов года наградили грамотами, благодарственными письмами. Ценные призы победители получили от «Единой России». Без новогодних подарков не остались и педагоги, чьи воспитанники добились значимых результатов.

Своими достижениями на краевом, федеральном и даже мировом уровнях в этом году могут похвастать воспитанники всех спортшкол города. Достаточно вспомнить яркое выступление нашей боксерши Екатерины Молчановой на чемпионате мира в Индии. Спортсменка ДЮСШ №1 стала серебряным призером соревнований. За победу мирового уровня Иван Федоровский вручил девушке ключи от квартиры. Воспитанница спортшколы «Юность» Анна Епифанова в своем юном возрасте стала чемпионкой России и мира по полиатлону. Достойно представили в этом году наш город и горячеключевские штангисты. Так, на прошедшем в Старом Осколе Всероссийском первенстве по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-летний Дмитрий Шмарин из Горячего Ключа стал

третьим в дисциплине рывок. За высокий результат спортсмен получил приглашение в юношескую сборную России по тяжелой атлетике.

Наряду с традиционными дисциплинами, сегодня южный город Горячий Ключ может похвастать достижениями и в зимних видах спорта. Так, в течение нового года начинающие фигуристы отметились в многочисленных краевых соревнованиях. А их «коллеги» по ледовой арене спорткомплекса «Барс» - хоккейная команда «Лавина» в этом году стала Победителем Всероссийского турнира «Золотая шайба».

Не только юноши – уже состоявшиеся спортсмены Горячего Ключа, любители и профессионалы, также порадовали успехами. Достаточно вспомнить Руслана Пчегатлука, который успешно представил Горячий Ключ на региональном этапе Кубка России по кроссфиту – в январе 2018-го он выступит на первом Всероссийском состязании по функциональному многоборью. Не менее значимой стала победа сотрудника городской администрации Александра Полфунтикова, который стал чемпионом мира по пауэрлифтингу на соревнованиях WPC-2017.

Новые достижения, медали, спортивные разряды и заслуженные награды – это приятные моменты, за которыми стоит тяжелый ежедневный труд, усердная работа над собой. И она не должна становиться уделом лишь именитых спортсменов. Спорт – не только победы мирового уровня. Это – залог здорового образа жизни, залог здоровья нации. Именно поэтому популяризация занятий физической культурой является приоритетной задачей, от качества выполнения которой, без преувеличения, зависит качество нашей жизни, наше будущее, - резюмировал встречу глава.